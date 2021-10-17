В лидерах звёздного рейтинга дутых профилей Пэрис Хилтон, пишет The Sun. Согласно исследованию портала TechRobot, у наследницы международной гостиничной империи самая большая доля фейковых фанатов. 28,6% (4,4 миллиона) из более чем 16 миллионов подписчиков её страницы в "Инстаграме" являются специальными приложениями, запрограммированными на имитацию бурной деятельности.

Фото © Instagram / parishilton

На втором месте самая старшая из сестёр Кардашьян. У Кортни 145 миллионов подписчиков, но 27,9% (38,9 миллиона) из них — просто болванчики. Специалисты связывают такой наплыв ботов с тем, что девушка активно использует свой профиль для продвижения собственного лайфстайл-бренда Poosh.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Третью строчку уверенно занимает Крис Дженнер — мать сестёр Кардашьян. У неё 43,1 миллиона подписчиков, значительную долю которых (27,5%, или 11,6 миллиона) составляют боты. Бизнесвумен часто выкладывает посты, посвящённые проектам её знаменитых дочерей.

Фото © Instagram / krisjenner

На Хлои Кардашьян подписано 47,8 миллиона ботов — это 26,8% от общего числа её фолловеров в "Инстаграме" (188 миллионов). Девушка регулярно размещает на своей странице рекламные интеграции, и, если внимательно почитать комментарии, можно заметить, что их оставляют не только люди.

Фото © Instagram / khloekardashian

Как ни странно, Ким Кардашьян досталась лишь пятая позиция в рейтинге. У неё внушительная армия поклонников в "Инстаграме" (257 миллионов) и не менее внушительное число фейковых подписчиков (64,1 миллиона), но их доля — всего 26,1%, что выглядит достаточно скромно по сравнению с достижениями её родственниц.

Фото © Instagram / kimkardashian

Шестое место — у Кайли Дженнер. Самая молодая представительница клана Кардашьян может похвастаться самым большим числом подписчиков (274 миллиона) и при этом достаточно низкой долей ботов (25,8%, или 67,2 миллиона).

Фото © Instagram / kyliejenner

Замыкает внутренний рейтинг семьи Кардашьян Кендалл Дженнер, старшая сестра Кайли. Модель работает со многими известными брендами (Proactiv, Tiffany & Co., Longchamp, Fendi), но при этом на неё подписано всего 25,5% ботов (38,9 из 140 миллионов).

Фото © Instagram / kendalljenner

Ариана Гранде входит в число самых высокооплачиваемых блогеров "Инстаграма". Она размещает рекламу таких брендов, как Givenchy, Reebok и Guess. По числу ботов певица не дотягивает до семьи Кардашьян, но при этом уверенно возглавляет негласный рейтинг коллег по музыкальному цеху с наибольшей долей фейковых подписчиков — 25,4% (66,2 из 145 миллионов).

Фото © Instagram / arianagrande