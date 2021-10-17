Молодая мама сломала систему, публикуя такие горячие видео в TikTok, что её просят прекратить
Микайле нередко пишут возмущённые пользователи Сети, которые не принимают такое поведение от родительницы.
21-летняя Микайла Янг из США не похожа на типичных мамочек из соцсетей. Девушка родила довольно рано, но ребёнок не стал для неё обузой и поводом запустить себя. Блогерша начала выкладывать в "Тиктоке" пикантные видео, на которых она не делала ничего сверхъестественного. Микайла танцевала или записывала забавные ролики, но стоило ей надеть что-то с вырезом или короче обычного, как в комментариях находились недовольные.
Видео © TikTok / mikaylaa.y
Настоящие хейтеры у блогерши появились после того, как она опубликовала шуточный ролик о том, что теперь считает себя милфой (от английского MILF — "мама, с которой бы я переспал"). Отрицать свою сексуальность и привлекательность девушка не собиралась, однако пользователи Сети потребовали, чтобы она стала вести себя приличнее и так, как подобает матери.
"Я буду делать то, что хочу!" — ответила им Микайла в одном из роликов, и в этом её поддержали более 264 тыс. подписчиков.
Не знаю, кому как, но я стал бы только счастливее, если бы ты выкладывала побольше видео
Ты самая прекрасная девушка на свете, поэтому мне плевать, что там кто-то говорит
Я очень ценю, что ты делаешь, так что продолжай!
В комментариях полно восторженных фанатов молодой мамы, однако у них нет и шанса. Сердце блогерши больше не свободно. Сперва она в одиночку воспитывала малыша, расставшись с его отцом незадолго до помолвки. Пара решила, что слишком не сходится характерами. Зато теперь девушка выкладывает видео с новым возлюбленным, который относится к ней с большим трепетом.
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