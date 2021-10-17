Молодая мама сломала систему, публикуя такие горячие видео в TikTok, что её просят прекратить

21-летняя Микайла Янг из США не похожа на типичных мамочек из соцсетей. Девушка родила довольно рано, но ребёнок не стал для неё обузой и поводом запустить себя. Блогерша начала выкладывать в "Тиктоке" пикантные видео, на которых она не делала ничего сверхъестественного. Микайла танцевала или записывала забавные ролики, но стоило ей надеть что-то с вырезом или короче обычного, как в комментариях находились недовольные.

Видео © TikTok / mikaylaa.y

Настоящие хейтеры у блогерши появились после того, как она опубликовала шуточный ролик о том, что теперь считает себя милфой (от английского MILF — "мама, с которой бы я переспал"). Отрицать свою сексуальность и привлекательность девушка не собиралась, однако пользователи Сети потребовали, чтобы она стала вести себя приличнее и так, как подобает матери.

Фото © Instagram / mikaylaa.y

"Я буду делать то, что хочу!" — ответила им Микайла в одном из роликов, и в этом её поддержали более 264 тыс. подписчиков.

Не знаю, кому как, но я стал бы только счастливее, если бы ты выкладывала побольше видео ssossigg

Ты самая прекрасная девушка на свете, поэтому мне плевать, что там кто-то говорит carbonmonoxide03

Я очень ценю, что ты делаешь, так что продолжай! drrivas1

Фото © Instagram / mikaylaa.y