Певица Asti похвасталась крошечным бикини с такого ракурса, что это фото лучше оставить для любимого

На новом фото Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) позировала в крошечном синем купальнике, собрав волосы в высокий пучок. Фанаты не могли отвести взгляда от плоского живота артистки, над которым она усердно трудится. В прошлом году певица потеряла пять килограммов и четыре сантиметра в талии, чем очень гордится. "Я ещё работаю над этим", — призналась она в комментариях, имея в виду фигуру.

Теперь певица сможет вплотную заняться своим здоровьем, ведь до этого у неё совсем не было времени. Asti заявила, что буквально выстрадала себе отпуск, потому что постоянная череда концертов выжала из неё все соки. Артистка приходила домой и даже там ни с кем не разговаривала, не находя на это силы. В первые несколько дней отпуска она устроила себе детокс от телефона, и это восполнило нужную энергию.