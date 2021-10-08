Певица Asti похвасталась крошечным бикини с такого ракурса, что это фото лучше оставить для любимого
Девушка наконец-то смогла выбраться в отпуск и теперь проводит его с максимальной пользой и вдали от соцсетей.
Популярная певица Asti, которая выступает в составе украинского дуэта Artik & Asti, поразила подписчиков в "Инстаграме" идеальной фигурой. 31-летняя артистка отдыхает на Мальдивах вместе с мужем — бизнесменом Станиславом Юркиным, откуда и присылает открытки.
На новом фото Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) позировала в крошечном синем купальнике, собрав волосы в высокий пучок. Фанаты не могли отвести взгляда от плоского живота артистки, над которым она усердно трудится. В прошлом году певица потеряла пять килограммов и четыре сантиметра в талии, чем очень гордится. "Я ещё работаю над этим", — призналась она в комментариях, имея в виду фигуру.
Как сделать такой красивый живот 😂
Ну что за красота 😻
Аня, такие фото только для любимого😍
Теперь певица сможет вплотную заняться своим здоровьем, ведь до этого у неё совсем не было времени. Asti заявила, что буквально выстрадала себе отпуск, потому что постоянная череда концертов выжала из неё все соки. Артистка приходила домой и даже там ни с кем не разговаривала, не находя на это силы. В первые несколько дней отпуска она устроила себе детокс от телефона, и это восполнило нужную энергию.
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