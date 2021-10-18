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Минфин РФ не намерен менять НДФЛ в ближайшие три года, заявил Силуанов

Министр отметил, что крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от налогообложения, а пострадает в первую очередь средний класс.

18 октября, 11:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти России не намерены менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие три года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части мы не планируем", — сказал глава ведомства.

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Депутаты обратили внимание, что доходы богатейших граждан России за последние годы выросли, и поинтересовались, не планируют ли власти использовать для решения проблемы бедности в стране прогрессивную шкалу налогообложения. На это Силуанов ответил, что "крупные миллиардеры найдут способ, как уйти" от этой меры, и пострадает в первую очередь средний класс.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме предложили отменить подоходный налог для части россиян. Депутат Ярослав Нилов напомнил о повышении ставки для граждан с доходом более пяти миллионов рублей в год.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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