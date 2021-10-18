Психолог объяснил опасность киберспорта и минусы больших заработков
По словам специалиста, большинство киберспортсменов не добиваются результатов, поэтому человек всегда должен подстраховываться.
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Большие деньги в киберспорте, как и в любом другом виде, могут привести к выгоранию. Человек лишится мотивации, если сможет позволить себе всё, о чём мечтал. Об этом заявил спортивный психолог Евгений Фомин в беседе с телеканалом "360".
"Большие деньги — это одно из главных испытаний, которое должны преодолеть профессиональные спортсмены. <...> Он (спортсмен. — Прим. Лайфа) удовлетворяет свои базовые потребности. Например, он мечтал о дорогой машине, получил её — и ему больше не о чем мечтать. Он мечтал о квартире, о каких-то дорогих вещах. Он это получил, имеет возможность купить. И у него дальше нет цели. Ему как будто незачем дальше заниматься своей профессией", — объяснил Фомин.
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Специалист отметил, что последствия, к которым может привести увлечение конкретно киберспортом, пока не изучены. Однако уже сейчас можно сказать, что представители этого вида спорта замкнуты в пределах либо команды, либо собственной личности в связке с компьютером. Киберспортсмены могут потерять коммуникативные навыки и навыки социализации.
Кроме того, решив, что можно зарабатывать играми, такие люди могут бросить учёбу и остаться без профессии. При этом многие представители данного вида спорта, как и любого другого, не добиваются результатов, поэтому человек всегда должен подстраховываться.
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