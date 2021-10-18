Путин предложил выделять жителям Дальнего Востока 1 млн на жильё при рождении третьего ребёнка

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в один миллион рублей жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Средства они смогут потратить на покупку жилья.

"Правительству рассмотреть вопросы... о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере одного миллиона рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей", — говорится в поручении главы государства.

Условие получения выплаты — регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС на территории ДФО и направление этих средств на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство также на Дальнем Востоке.