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Путин предложил выделять жителям Дальнего Востока 1 млн на жильё при рождении третьего ребёнка

Условие получения средств — регистрация рождения малыша на территории ДФО и направление денег на квартиру или дом в регионе.

18 октября, 13:22
<p>Фото © Агентство "Москва" /  Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" /  Александр Авилов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о единовременных выплатах в один миллион рублей жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Средства они смогут потратить на покупку жилья.

"Правительству рассмотреть вопросы... о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере одного миллиона рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребёнка или последующих детей", — говорится в поручении главы государства.

Условие получения выплаты — регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС на территории ДФО и направление этих средств на приобретение жилья или оплату расходов на его строительство также на Дальнем Востоке.

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А ранее Владимир Путин рассказал, что российские власти за последние годы перестроили систему поддержки семей с детьми, сделали её более эффективной. Эту работу, по словам главы государства, планируется развивать и далее. Кроме того, он не исключил введения дополнительных мер поддержки российских граждан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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