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"Мужское государство" признали экстремистской организацией

Лидер движения Владислав Поздняков на заседание в суд не явился. По его собственному признанию, последние пару лет он проживает за границей.

18 октября, 13:15
<p>Основатель и лидер движения "Мужское государство".*</p><p>Фото © <a href="https://vk.com/doktorvladi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ВКонтакте"</a> / Владислав Поздняков</p>

Основатель и лидер движения "Мужское государство".*

Фото © "ВКонтакте" / Владислав Поздняков

Нижегородский областной суд признал скандально известное "Мужское государство" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России. Таким образом суд в полном объёме удовлетворил иск региональной прокуратуры. Ответчиками по делу были назначены лидер движения Владислав Поздняков, а также активисты Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Поздняков на заседание не явился.

Джигурда осудил травлю ресторанов "Тануки" за пост с флагом ЛГБТ-сообщества

Джигурда осудил травлю ресторанов "Тануки" за пост с флагом ЛГБТ-сообщества

Ранее Лайф сообщал, что аккаунты "Мужского государства" в YouTube и Telegram были заблокированы, а самому Позднякову может грозить ответственность за создание экстремистского сообщества.

"Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.

*Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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