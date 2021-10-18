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Актёр из сериала "Нюхач" напал с ножом на жителя Ялты

Изрядно выпив за ужином со знакомыми, Алексей пообещал, что всех "завалит", после чего так и не смог успокоиться.

18 октября, 12:57
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/post/372088/foto/401359/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Фото © Kino-teatr.ru

Украинский актёр Алексей Комисарук напал на жителя Ялты с ножом, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

Отмечается, что всё произошло 12 октября, когда 46-летний Комисарук обедал в компании знакомых и, изрядно выпив, стал угрожать присутствующим, заявляя, что всех "завалит".

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Тогда один из мужчин по имени Магомед попросил актёра не буянить. Артист ушёл домой, но вскоре вернулся с ножом и напал на обидчика, ударив того в грудь. После этого знакомые оттащили Комисарука. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. О состоянии пострадавшего не уточняется.

Алексей Комисарук известен по ролям в сериалах "Нюхач", "Ловушка", "Чарли", "Брат за брата – 3" и других.

Ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге полицейские задержали солиста Мариинки из-за сходства с преступником. Уже в отделе правоохранители определили личность мужчины и отпустили его без составления административного протокола.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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