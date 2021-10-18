Актёр из сериала "Нюхач" напал с ножом на жителя Ялты

Украинский актёр Алексей Комисарук напал на жителя Ялты с ножом, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на волне".

Отмечается, что всё произошло 12 октября, когда 46-летний Комисарук обедал в компании знакомых и, изрядно выпив, стал угрожать присутствующим, заявляя, что всех "завалит".

Тогда один из мужчин по имени Магомед попросил актёра не буянить. Артист ушёл домой, но вскоре вернулся с ножом и напал на обидчика, ударив того в грудь. После этого знакомые оттащили Комисарука. Он был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. О состоянии пострадавшего не уточняется.

Алексей Комисарук известен по ролям в сериалах "Нюхач", "Ловушка", "Чарли", "Брат за брата – 3" и других.