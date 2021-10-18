Украина подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2"

Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Мы подали заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — заявил он на брифинге.

Витренко уточнил, что это было сделано, так как "Нафтогаз" является национальной компанией, возглавляющей борьбу за энергетическую безопасность Украины.

Сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора необходима для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев.