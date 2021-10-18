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Украина подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2"

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, это было сделано, так как компания возглавляет борьбу за энергетическую безопасность страны.

18 октября, 12:38
<p>Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin</p>

Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Киев подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". Об этом заявил председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Мы подали заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей", — заявил он на брифинге.

Витренко уточнил, что это было сделано, так как "Нафтогаз" является национальной компанией, возглавляющей борьбу за энергетическую безопасность Украины.

Сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора необходима для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев.

Первая нитка газопровода "Северный поток – 2" заполнена техническим газом

Первая нитка газопровода "Северный поток – 2" заполнена техническим газом

Ранее Лайф рассказывал, что сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" призвал начать переговоры с Москвой по поставкам газа. При этом Роберт Хабек отметил, что "Северный поток – 2" пока не может использоваться согласно европейским нормам.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, газопровод будет готов для запуска в ближайшие дни, однако дальнейшая работа трубопровода будет зависеть от европейского регулятора.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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