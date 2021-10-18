В Вологде третий день ищут пропавшую девятилетнюю девочку

В Вологде третий день ищут девятилетнюю девочку, которая пропала в субботу, 16 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Девятилетняя девочка вышла из дома на улице Воровского областного центра утром 16 октября 2021 года. До настоящего времени её местонахождение не установлено", — уточняется в релизе.

Поиски школьницы начались в выходные. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают жителей города, родственников, знакомых и педагогов. В поисковых мероприятиях участвуют правоохранители, волонтёры и обычные граждане, обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, а также территория у водных объектов города.

В региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" уточнили, что на девочке были розовые шапка и куртка, тёмные штаны, бежевые сапоги. С собой у школьницы был розовый рюкзак.