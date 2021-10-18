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В Вологде третий день ищут пропавшую девятилетнюю девочку

Школьница вышла из дома утром 16 октября и не вернулась. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают жителей города, родственников, знакомых и педагогов.

18 октября, 12:36
<p>Пропавшая девочка. Фото © <a href="https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=370&t=51952" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ЛизаАлерт"</a></p>

Пропавшая девочка. Фото © "ЛизаАлерт"

В Вологде третий день ищут девятилетнюю девочку, которая пропала в субботу, 16 октября. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Девятилетняя девочка вышла из дома на улице Воровского областного центра утром 16 октября 2021 года. До настоящего времени её местонахождение не установлено", — уточняется в релизе.

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Поиски школьницы начались в выходные. Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают жителей города, родственников, знакомых и педагогов. В поисковых мероприятиях участвуют правоохранители, волонтёры и обычные граждане, обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, а также территория у водных объектов города.

В региональном отделении поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" уточнили, что на девочке были розовые шапка и куртка, тёмные штаны, бежевые сапоги. С собой у школьницы был розовый рюкзак.

Ранее Лайф сообщал, что под Кировом банда несовершеннолетних похищала подростков, чтобы заработать на иностранцах. Отмечается, что тех, кто отказывался обманывать доверчивых людей, "мотивировали" жестокими избиениями.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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