Психолог указала на ошибки в воспитании открывшего стрельбу в школе под Пермью

В дерзком поведении школьника, который открыл стрельбу в учебном заведении посёлка Сарс под Пермью, есть вина родителей. Они, вероятно, не уделяли должного внимания проблемам мальчика, а больше волновались о его успеваемости. Такое мнение высказала в беседе с Лайфом детский психолог Татьяна Ночкина.

"Во-первых, сейчас у родителей на первое место выходят именно уроки ребёнка в школе, и порой общение с ребёнком ограничивается только уроками. Ребёнок думает, что родителя интересуют только оценки и поведение в школе. Внутри себя он понимает, что всё остальное родителей не интересует", — сказала эксперт.

Например, ребёнок делится с родителями проблемами, а они считают, что в ситуации школьник должен разбираться сам. Такая тенденция "больше характерна папам, но и мамы активно её подхватывают". Отцы "почему-то уверены, что 12-летний ребёнок должен как-то сам придумать, как ему справиться с проблемой".

"Во-вторых, многие родители самоутверждаются за счёт того, что они разговаривают с ребёнком и дают ему нотации, дают чёткие приказы, как надо делать: "Давай, скажи ей! Дай отпор". Не обращая внимания, что перед ними стоит маленький ребёнок, у которого нет опыта и знаний, как разруливать конфликтные ситуации", — объяснила Ночкина.

Подростку начинают читать нотации вместо того, чтобы "разобрать ситуацию, как-то поддержать, поговорить с ребёнком о чувствах". В такие моменты дети учатся не рассказывать ни о чём родителям.

"Если у родителей нет тесной взаимосвязи с ребёнком, когда ребёнок может откровенно говорить о своих проблемах, рассказывать, что у него происходит, и знать точно, что родитель в этот момент не будет его осуждать, если этого всего нет, то родитель никак не узнает, что ребёнок запланировал что-то плохое", — подчеркнула психолог.

Также, по её словам, иногда родители из-за своего же нежелания участвовать в воспитании, из-за своей лени или отсутствия времени предоставляют полный доступ в Интернет. Там ребёнок смотрит ролики, из-за отсутствия понимания жизни заимствует модель поведения, принимая её "за истину". Поэтому важно контролировать, "что смотрит ребёнок, куда заходит, ограничивать некоторые сайты".

"Единственная возможность предупредить такие последствия — это отказ от физических наказаний, то есть вообще не использовать, когда ребёнок рождается, а если есть сейчас, то отказаться полностью. Это всё делает ребёнка агрессивным и отдаляет ребёнка от родителя. Профилактика подобных случаев — это душевные отношения с родителями, чтобы можно было обсуждать всё", — подчеркнула Ночкина.

Как правило, на агрессивные поступки способные дети, мнением которых не интересуются, а сами они привыкли молчать и терпеть. Такие школьники "проглатывают много обид", скапливающихся внутри. Затем толчок может дать "случайное стечение обстоятельств: какое-то видео, какой-то комментарий, мелкая ссора и всё, взрыв".

"Родители должны обратить внимания на себя: что они говорят в присутствии детей, как реагируют на ту или иную ситуацию. Дети воспринимают все слова буквально. Воспринимают все слова родителей как руководство к действиям", — заявила детский психолог.

Напоследок Ночкина отметила, что родители мальчика, который устроил стрельбу в школе под Пермью, не должны его ни осуждать, ни одобрять. Следует поговорить с ребёнком и объяснить, к каким обстоятельствам мог привести его поступок. Затем же за работу с ним должны взяться психологи.

"Должно быть одновременно любовь к ребёнку, принятие, но в то же время честный разговор. Мальчика из этой школы однозначно надо переводить, так как это стресс и для него, и для одноклассников. В этой же школе его нельзя оставлять", — заключила эксперт.