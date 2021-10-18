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Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани

Зато на турнир отправится двукратный чемпион Олимпиады в Токио Евгений Рылов.

18 октября, 12:26
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRq-cXHJYVC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pranya93</a></p>

Фото © Instagram / pranya93

Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани в начале ноября. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал агентству главный тренер сборной России Сергей Чепик, турнир не входит в индивидуальный план по стартам спортсменки. Также на турнир не поедет призёр чемпионата мира Андрей Минаков.

При этом в состав сборной России попал двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио Евгений Рылов. Кроме того, в список вошли призёры Игр Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев и другие спортсмены.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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