Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани
Зато на турнир отправится двукратный чемпион Олимпиады в Токио Евгений Рылов.
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Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани в начале ноября. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как рассказал агентству главный тренер сборной России Сергей Чепик, турнир не входит в индивидуальный план по стартам спортсменки. Также на турнир не поедет призёр чемпионата мира Андрей Минаков.
При этом в состав сборной России попал двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио Евгений Рылов. Кроме того, в список вошли призёры Игр Климент Колесников, Мартин Малютин, Иван Гирев и другие спортсмены.
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