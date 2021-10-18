Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани

Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани в начале ноября. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал агентству главный тренер сборной России Сергей Чепик, турнир не входит в индивидуальный план по стартам спортсменки. Также на турнир не поедет призёр чемпионата мира Андрей Минаков.