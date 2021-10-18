Вымогавшую 2 млн рублей у Тарзана шантажистку приговорили к пяти годам колонии

Суд приговорил к пяти годам заключения одну из вымогавших у Тарзана деньги. Видео © Telegram / Московские суды общей юрисдикции

Таганский суд Москвы вынес приговор Антонине Саввидис, которая обвинялась в вымогательстве двух миллионов рублей у шоумена Сергея Глушко, более известного как Тарзан. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Отмечается, что суд смягчил наказание злоумышленнице, однако срок заключения будет исчисляться с даты вступления приговора в силу.

Напомним, в ноябре 2020 года Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей. Стриптизёр заявил, что при помощи шантажа компрометирующими материалами от него требуют два миллиона рублей. Для того чтобы понять, кто более месяца пытается получить от Тарзана крупную сумму денег, полицейским пришлось провести "оперативный эксперимент". В итоге были задержаны 49-летняя Антонина Саввидис и 21-летняя Екатерина К. Обе безработные.