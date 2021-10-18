Изнасиловавшего падчерицу 183 раза астраханца отправили за решётку на 18 лет

18 лет лишения свободы получил житель Астрахани, обвинённый в сексуальном насилии над падчерицей. Его признали виновным в 183 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности ребёнка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина насиловал падчерицу 2008 года рождения. В ведомстве уточнили, что в общей сложности доказано 183 эпизода.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.

Вместе с тем СК направил в районный отдел полиции представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению ужасных преступлений, на основании которых должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.