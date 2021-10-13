В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу на вписке и надругались над её подругами

В Екатеринбурге очередная домашняя вечеринка закончилась изнасилованием школьниц тремя мужчинам. Злоумышленников уже задержали, ими оказались неработающие мужчины 1985, 1993 и 2001 года рождения. Всем троим уже предъявлено обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

"По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съёмной квартире дома по улице Малышева в городе Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трёх несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 года рождения действия сексуального характера", — уточняется в релизе.

По данным издания SM News, девочки познакомились со злоумышленниками возле школы. К ним подошёл один из мужчин и предложил пообщаться. После непродолжительной беседы он похвастался 60 тысячами рублей и предложил их совместно потратить, например, пойти в кафе. Девочки же, одна из которых состоит на учёте в ПДН, предложили снять квартиру посуточно. Спустя полчаса компания оказалась в машине вместе с двумя приятелями молодого человека. Доехав до ближайшего алкомаркета, они купили спиртное, а затем арендовали квартиру в центре столицы Урала.

Уже там один из мужчин отвёл школьницу в комнату, где у них произошёл половой акт. После несовершеннолетнюю изнасиловал приятель злоумышленника. Это повторилось несколько раз, а затем мужчины надругались над двумя другими школьницами. Затем две девочки уехали на такси домой, оставив свою подругу в квартире, куда по вызову родителей одной из пострадавших приехали полицейские. Правоохранители задержали злоумышленников на месте.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.