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В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу на вписке и надругались над её подругами

Несовершеннолетние познакомились с одним из отморозков около школы. Парень рассказал, что у него есть 60 тысяч, и предложил потратить их вместе.

13 октября, 07:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Екатеринбурге очередная домашняя вечеринка закончилась изнасилованием школьниц тремя мужчинам. Злоумышленников уже задержали, ими оказались неработающие мужчины 1985, 1993 и 2001 года рождения. Всем троим уже предъявлено обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

"По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съёмной квартире дома по улице Малышева в городе Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трёх несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 года рождения действия сексуального характера", — уточняется в релизе.

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По данным издания SM News, девочки познакомились со злоумышленниками возле школы. К ним подошёл один из мужчин и предложил пообщаться. После непродолжительной беседы он похвастался 60 тысячами рублей и предложил их совместно потратить, например, пойти в кафе. Девочки же, одна из которых состоит на учёте в ПДН, предложили снять квартиру посуточно. Спустя полчаса компания оказалась в машине вместе с двумя приятелями молодого человека. Доехав до ближайшего алкомаркета, они купили спиртное, а затем арендовали квартиру в центре столицы Урала.

Уже там один из мужчин отвёл школьницу в комнату, где у них произошёл половой акт. После несовершеннолетнюю изнасиловал приятель злоумышленника. Это повторилось несколько раз, а затем мужчины надругались над двумя другими школьницами. Затем две девочки уехали на такси домой, оставив свою подругу в квартире, куда по вызову родителей одной из пострадавших приехали полицейские. Правоохранители задержали злоумышленников на месте.

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Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф рассказывал, что суд приговорил к пожизненному подмосковного таксиста-душегуба, насиловавшего девушек. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере четырёх миллионов рублей и компенсация материального ущерба на сумму 5,5 тысячи рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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