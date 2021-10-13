В Екатеринбурге трое мужчин изнасиловали школьницу на вписке и надругались над её подругами
Несовершеннолетние познакомились с одним из отморозков около школы. Парень рассказал, что у него есть 60 тысяч, и предложил потратить их вместе.
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В Екатеринбурге очередная домашняя вечеринка закончилась изнасилованием школьниц тремя мужчинам. Злоумышленников уже задержали, ими оказались неработающие мужчины 1985, 1993 и 2001 года рождения. Всем троим уже предъявлено обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней" и грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
"По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съёмной квартире дома по улице Малышева в городе Екатеринбурге, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трёх несовершеннолетних девушек 2007 и 2006 года рождения действия сексуального характера", — уточняется в релизе.
По данным издания SM News, девочки познакомились со злоумышленниками возле школы. К ним подошёл один из мужчин и предложил пообщаться. После непродолжительной беседы он похвастался 60 тысячами рублей и предложил их совместно потратить, например, пойти в кафе. Девочки же, одна из которых состоит на учёте в ПДН, предложили снять квартиру посуточно. Спустя полчаса компания оказалась в машине вместе с двумя приятелями молодого человека. Доехав до ближайшего алкомаркета, они купили спиртное, а затем арендовали квартиру в центре столицы Урала.
Уже там один из мужчин отвёл школьницу в комнату, где у них произошёл половой акт. После несовершеннолетнюю изнасиловал приятель злоумышленника. Это повторилось несколько раз, а затем мужчины надругались над двумя другими школьницами. Затем две девочки уехали на такси домой, оставив свою подругу в квартире, куда по вызову родителей одной из пострадавших приехали полицейские. Правоохранители задержали злоумышленников на месте.
Сейчас мужчины находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф рассказывал, что суд приговорил к пожизненному подмосковного таксиста-душегуба, насиловавшего девушек. Также с него взыскана компенсация морального вреда в размере четырёх миллионов рублей и компенсация материального ущерба на сумму 5,5 тысячи рублей.
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