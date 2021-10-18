ФАС сочла матерной и неприличной рекламу сети ресторанов суши в Волгограде

Волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сочло рекламу красноярской сети ресторанов суши и роллов матерной и непристойной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело было возбуждено по просьбе самих волгоградцев. Их смутил баннер с надписью: "Не материмся и вкусно готовим. Набор "Кунили" два килограмма "*** Sushi Rolls". Более того, многие были недовольны, что спорная реклама находится около остановки, а рядом расположены школа и детский сад.

Изначально дело завели в отношении владельца заведений, однако предприниматель пояснил, что работает по франшизе и все документы ему предоставляет главный офис в Красноярске. Вместе с тем у бизнесмена нашлось и объяснение для текста. По его словам, в переводе с японского название фирмы означает "день недели — суббота", а "кунили" — "страна" или "государство".

При этом управление ФАС выяснило, что ещё в 2019 году Роспатент отказал компании в регистрации товарного знака. После провальных попыток обжаловать это решение создатели сети попытались зарегистрировать бренд в США, что тоже закончилось неудачей.

"В данном отказе чётко указано, что слово имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими обсценное содержание, противоречит общественным интересам и нормам морали", — подчеркнули в ведомстве.

В итоге надзорные органы признали рекламу непристойной и нарушающей требования закона "О рекламе". Однако обязать владельцев изменить название ресторана ФАС не может, поскольку законом это никак не регламентировано.