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Дефицита шампанского на Новый год в России не будет

Не ожидается и существенного повышения цен, всё будет в пределах инфляции, уточнил глава союза виноделов.

18 октября, 13:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В преддверии Нового года в России не ожидается дефицита шампанского. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток", — заверил Попович.

В России могут разрешить называть некоторые игристые вина шампанским

В России могут разрешить называть некоторые игристые вина шампанским

Кроме того, не ожидается и повышения цен на шампанское и игристые вина, добавил глава союза, всё будет в пределах инфляции. По его словам, неважно, отечественных производителей предпочитают люди или зарубежных, но к Новому году все смогут приобрести этот напиток.

А ранее в "Роскачестве" заявили о превосходстве российских игристых вин над зарубежными. В рамках исследования дегустаторы сравнивали напитки вслепую, оценивая по 12 параметрам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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