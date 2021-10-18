Дефицита шампанского на Новый год в России не будет
Не ожидается и существенного повышения цен, всё будет в пределах инфляции, уточнил глава союза виноделов.
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В преддверии Нового года в России не ожидается дефицита шампанского. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.
"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток", — заверил Попович.
Кроме того, не ожидается и повышения цен на шампанское и игристые вина, добавил глава союза, всё будет в пределах инфляции. По его словам, неважно, отечественных производителей предпочитают люди или зарубежных, но к Новому году все смогут приобрести этот напиток.
А ранее в "Роскачестве" заявили о превосходстве российских игристых вин над зарубежными. В рамках исследования дегустаторы сравнивали напитки вслепую, оценивая по 12 параметрам.
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