Дефицита шампанского на Новый год в России не будет

В преддверии Нового года в России не ожидается дефицита шампанского. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

"Все россияне, которые любят шампанское или игристое вино, купят его перед Новым годом и будут иметь на столе этот напиток", — заверил Попович.

Кроме того, не ожидается и повышения цен на шампанское и игристые вина, добавил глава союза, всё будет в пределах инфляции. По его словам, неважно, отечественных производителей предпочитают люди или зарубежных, но к Новому году все смогут приобрести этот напиток.