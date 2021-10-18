Онищенко предложил запретить жестокие компьютерные игры после стрельбы в школе под Пермью

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о необходимости контроля интернет-контента, потребляемого детьми, вплоть до полного запрета компьютерных игр со сценами жестокости, а также ужесточения законодательства об оружии. Такое мнение он высказал, комментируя стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, которую устроил 12-летний ученик.

"В данном случае особую озабоченность вызывает то, что речь идёт фактически о ребёнке, который в силу возраста в любом случае не подлежит уголовной ответственности. Давно говорю об этом: мы должны более настойчиво продвигать необходимость следить за тем, какой контент дети смотрят в Интернете. Особенно это касается компьютерных игр, в которые играют подростки, — там полно сцен жестокости, всё построено на убийствах, стрельбе, взрывах и так далее. Это не может не беспокоить", — отметил экс-депутат в беседе с РИА ФАН.