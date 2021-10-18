Онищенко предложил запретить жестокие компьютерные игры после стрельбы в школе под Пермью
Бывший главный санитарный врач РФ также отметил, что необходимы методики по выявлению среди детей тех, кто психологически предрасположен к подобным действиям.
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Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил о необходимости контроля интернет-контента, потребляемого детьми, вплоть до полного запрета компьютерных игр со сценами жестокости, а также ужесточения законодательства об оружии. Такое мнение он высказал, комментируя стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, которую устроил 12-летний ученик.
"В данном случае особую озабоченность вызывает то, что речь идёт фактически о ребёнке, который в силу возраста в любом случае не подлежит уголовной ответственности. Давно говорю об этом: мы должны более настойчиво продвигать необходимость следить за тем, какой контент дети смотрят в Интернете. Особенно это касается компьютерных игр, в которые играют подростки, — там полно сцен жестокости, всё построено на убийствах, стрельбе, взрывах и так далее. Это не может не беспокоить", — отметил экс-депутат в беседе с РИА ФАН.
Онищенко заявил, что необходимо вводить методики, которые помогут выявлять среди учеников детей, психологически предрасположенных к таким действиям. Кроме того, бывший главный санитарный врач добавил, что его очень беспокоит героизация в Интернете тех, кто совершает подобные нападения, что порождает последователей. Он также подчеркнул, что правоохранителям необходимо проверять, как хранится оружие, уже находящееся на руках у граждан.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний школьник несколько раз выстрелил из родительского оружия. В МВД подтвердили факт произошедшего. Позже сообщалось, что обстановка в школе нормализована, опасности для учащихся нет. По факту происшествия следователи возбудили два уголовных дела.
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