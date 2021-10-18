В Сибири батюшка собрал имена для молитв в Twitter и провёл онлайн-литургию

В Сибири батюшка придумал новый способ сбора имён для молитв в Twitter. Видео © Twitter / Прот.Сергий Рыжов Взаимночитаю99,5%

Протоиерей Енисейской епархии РПЦ Сергей Рыжов из посёлка Большая Мурта Красноярского края предложил верующим прислать ему онлайн имена людей, за которых нужно помолиться. Такой интерактив он практикует в "Твиттере". К подписчикам батюшка обратился 16 октября, а литургию провёл на следующий день.

"17 октября у нас в Большой Мурте, в Лукинском храме, состоится служение воскресной литургии. Пишите имена тех, о ком надо помолиться за литургией, о здравии и об упокоении. Напоминаю, что мы молимся только за крещёных", — написал священник.

В ответ ему прислали 187 списков, в каждом из которых по 10–20 имён. После литургии Сергей Рыжов отметил, что прочитал все имена, что ему прислали в "Твиттере", "с выниманием частиц из просфор".