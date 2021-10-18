Учёные вычислили, когда число одновременно болеющих ковидом россиян превысит 1 млн

Сегодняшний рост заболеваемости коронавирусом в России может привести к тому, что уже через две недели число одновременно болеющих людей достигнет одного миллиона человек. Об этом рассказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров в беседе с ТАСС.

Так, группа исследователей под его руководством разработала математическую модель CIR ("подтверждённые случаи", "инфицированные", "исключённые"), которая благодаря большому числу показателей помогает точнее прогнозировать распространение коронавируса на срок до месяца. Учёные на прошлой неделе заявляли о том, что миллионный порог может быть пройден 10 ноября при самом пессимистичном сценарии развития событий.

"Темпы роста заболеваемости CoViD-19 в России в течение прошедшей недели превзошли прогнозируемые. Однако сегодня рост замедлился. Если сегодняшние темпы в дальнейшем сохранятся, <…> то число болеющих людей продолжит рост и может достичь одного миллиона человек 2 ноября. Сегодня в стране насчитывается 785 647 активных случаев", — отметил Захаров.

Кроме того, к началу ноября число новых случаев коронавируса, выявляемых каждый день, может превысить 37 тысяч, добавил учёный.