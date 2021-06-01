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Лайф узнал, кто на самом деле прячется под бородой батюшки, который читает православный битбокс

Оказалось, это был вовсе не хитрый план священнослужителя, который задумал обратить молодёжь в веру.

1 июня, 15:48

Фото © TikTok / anja_konkova и Life

На днях в "Тиктоке", а затем во всех соцсетях распространился ролик с батюшкой, который исполнял лихой бит и призывал покаяться. Необычность видео быстро привлекла к нему всеобщее внимание — в том числе и представителей РПЦ. Многие желали разобраться в ситуации и найти этого дерзкого священнослужителя, однако открывшаяся правда оказалась куда обыденнее, чем хотелось.

Видео © TikTok / anja_konkova

Лайф узнал, что на видео — актёр Константин Самойлов из Екатеринбурга, который сейчас живёт и работает в Москве. Он как раз снимался в роли батюшки, когда ему в голову пришла мысль повторить известный хит MC Покайся. Этот городской сумасшедший бродил по улицам Санкт-Петербурга и исполнял религиозные песни собственного сочинительства, заработав народную любовь. И этот бит впервые прозвучал ещё в 2008 году.

Видео © Life

Константин записал ролик со своей версией трека и в шутку отправил паре друзей. Выкладывать его в соцсети он не планировал, но товарищи, видимо, всё решили за него. Они распространили ролик между собой, а затем и опубликовали в "Тиктоке", где он набрал больше 500 тыс. просмотров.

Фото © TikTok / anja_konkova и Life

Фото © TikTok / anja_konkova и Life

В сторону актёра тут же посыпались разного рода комментарии. Кто-то посчитал это интересной попыткой РПЦ привлечь внимание молодёжи к вере. А кто-то расценил как богохульство и неуважение к религии и Богу. Константин признался, что меньше всего хотел обидеть кого бы то ни было и в целом не считает свой поступок чем-то оскорбительным. Он даже подумывает теперь превратить это видео в серию.

Я, конечно же, буду ещё снимать такие видео с битбоксом. Но в облачении священнослужителя или нет — пока не знаю. Я люблю творчество и синтез искусств — пою, играю в кино, люблю примерять разные образы

Константин Самойлов

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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