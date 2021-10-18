Председатель совета директоров футбольного клуба "Уфа" Ростислав Мурзагулов резко раскритиковал игру защитника "Краснодара" Кайо, который столкнулся с форвардом клуба из Башкирии Гамидом Агаларовым и нанёс ему травму.

"А давайте подсчитаем, скольких игроков сломал за свою "блестящую" карьеру отвратительный костолом Кайо? Этот человек, не очень умея играть в футбол, считаю, сознательно ломает своих коллег, молодых мальчишек, плюя на их карьеру, их жизнь, их семьи... Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца? Я искренне считаю, что подобным "убийцам надежд" нечего делать в современном футболе", — заявил Мурзагулов "Спорт-Экспрессу".

Он также раскритиковал действия главного арбитра матча Алексея Сухого, который, по его версии, "не заметил" этого эпизода. Кроме того, Мурзагулов поинтересовался, не стыдно ли новым руководителям РПЛ из-за этой ситуации.