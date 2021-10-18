Легенда снова в деле: Звезда ММА Шлеменко зажёг на турнире Хабиба и теперь может сразиться с Минеевым Сам статусный спортсмен не исключает такого развития события, однако пока нацелен на чемпионский пояс Eagle FC. 18 октября, 11:36 Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Минувшие выходные превратили Сочи в столицу российского ММА. Топовые бойцы и интересные поединки в двух турнирах. Вслед за великолепным противостоянием Исмаилова и Минеева зрители с интересом следили за баталией одного из самых статусных российских бойцов Александра Шлеменко и опытного Артура Гусейнова.

Конфликт на взвешивании и провокации по ходу боя

Зачастую интереснее самого поединка бывает то, что творится перед ним. Треш-токи, процедура взвешивания и обмен любезностями в соцсетях и прессе. Российские бойцы великолепно освоили все эти приёмы и прекрасно ими пользуются. Хотя поначалу Шлеменко и Гусейнов обходили все подобные истории стороной. Друг о друге они говорили с огромным уважением и старались избегать провокаций.

Однако ситуация кардинально изменилась во время процедуры взвешивания. Там бойцы чуть не подрались из-за того, что у Гусейнова были некоторые проблемы со сгонкой веса. Дошло до того, что на дуэли взглядов соперники подошли друг к другу максимально близко и Шлеменко даже толкнул Гусейнова. Стало понятно, что страсти накалились, а потому болельщики имели право ждать супербоя.

Гусейнов в ходе поединка не стеснялся дерзить и пытался всячески забрать инициативу себе, однако Шлеменко был гораздо интереснее. В целом нельзя сказать, что бой получился каким-то шедевральным. А потому судьи без особых проблем и вопросов по итогам трёх раундов отдали победу именно Шторму. Так он сумел зажечь на турнире Хабиба Нурмагомедова и его лиги.

"Как бой с Гусейновым? Отлично. Единственное, что не понравилось — то, что не смог финишировать. Артур зажимался, убегал. Если честно, я ожидал от него другого: что будет налетать, поэтому я готовил встречный удар. Но мне пришлось быть агрессором, а он хорошо держал у сетки, выдержал тактику, удалось меня нивелировать", — заявил Шлеменко после поединка.

Бой с Минеевым и путь в UFC

Теперь логично задать вопрос: что же будет дальше? Алекандр Шлеменко явно не намерен довольствоваться малым. Один из самых мощных отечественных бойцов точно заслуживает шанса попробовать себя в UFC, однако глава лиги Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пока немного эти амбиции придерживает и утверждает, что впереди у Шлеменко — бой за пояс.

Понятно, что для молодого промоушена экс-чемпиона UFC подписание контракта с бойцом уровня Шлеменко — огромная победа. Ростер у Хабиба и его команды пока не самый впечатляющий, и "Шторм" явно добавляет ему огня. Однако намерен ли он задерживаться здесь? Кажется, да. Ведь сам Шлеменко говорит, что ему интересен пояс EFC. Понимает это и Хабиб Нурмагомедов, который обещал, что звёзды его лиги получат контракты с главным промоушеном мира — UFC.

Однако пока что речь идёт о титульном бое и пояс ещё нужно завоевать. А дальше может быть достаточно интересный поворот — поединок с Владимиром Минеевым. Сохранивший пояс чемпиона организации AMC Fight Nights так же, как и Шлеменко, только что пережил серьёзное испытание и пребывает в статусе звезды смешанных единоборств.

Их дуэль в формате "чемпион против чемпиона" запросто станет украшением для российского ММА. Впрочем, не стоит отбрасывать и идею возможного проведения некоего совместного мероприятия от двух промоушенов — EFC и AMC. Ведь даже если на кону не будет стоять пояс, Шлеменко и Минеев всё равно подарят зрителям невероятный бой.

"На самом деле это (бой с Минеевым. — Прим. Лайфа) напрашивается. У нас такая четвёрка получилась. Не знаю, интерес нужно услышать от промоутеров. А так, почему нет. Но само противостояние мне не очень интересно. Но если бы я стал чемпионом в EFC — тогда можно было бы подраться и показать, что чемпион EFC сильнее чемпиона AMC Fight Nights", — заявил Шлеменко после боя.

Стоит отметить, что возможный бой между двумя чемпионами увеличит шансы одного из них на переход в более серьёзные промоушены. Шлеменко — настоящая легенда, боец, попробовавший себя в самых разных организациях, и если всё будет идти по плану, то попадание в UFC будет для Александра лишь вопросом времени.

Похоже, что отечественным болельщикам можно начинать готовиться к очередному супербою, который украсит собой турнир любого промоушена. И нет сомнений, что шоу бойцы устроят как в октагоне, так и за его пределами.

Авторы Шамиль Гаджиев