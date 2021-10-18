Пулемётная лента в мусоре парализовала работу завода в Омске

На мусоросортировочном заводе в Омске на некоторое время приостановилась вся работа из-за пулемётной ленты, находившейся среди отходов. Часть патронов в ней отсутствовали, но некоторые всё же сохранились.

Боеприпасы заметил на конвейере один из работников ночной смены, прежде чем они успели доехать до магнитов, отбирающих металл. Представители специальных служб, прибывшие на место, изъяли патроны. Теперь правоохранители устанавливают, кому именно принадлежала выкинутая в мусор лента.

В главке МВД по Омской области сообщили о начатой проверке. При этом при осмотре завода оружия или его деталей обнаружено не было.