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Пулемётная лента в мусоре парализовала работу завода в Омске

Правоохранители изъяли боеприпасы и осмотрели производство, не найдя других снарядов.

18 октября, 13:57
<p>Фото © <a href="http://magnit-tko.ru/news/v_omske_na_musorosortirovochnom_zavode_nashli_boep-370/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Региональный оператор "Магнит"</a></p>

Фото © Региональный оператор "Магнит"

На мусоросортировочном заводе в Омске на некоторое время приостановилась вся работа из-за пулемётной ленты, находившейся среди отходов. Часть патронов в ней отсутствовали, но некоторые всё же сохранились.

Боеприпасы заметил на конвейере один из работников ночной смены, прежде чем они успели доехать до магнитов, отбирающих металл. Представители специальных служб, прибывшие на место, изъяли патроны. Теперь правоохранители устанавливают, кому именно принадлежала выкинутая в мусор лента.

Фото © Региональный оператор "Магнит"

Фото © Региональный оператор "Магнит"

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На камеру попал мощный взрыв в Питере, где житель пытался распилить один из выкопанных снарядов ВОВ

В главке МВД по Омской области сообщили о начатой проверке. При этом при осмотре завода оружия или его деталей обнаружено не было.

Фото © Региональный оператор "Магнит"

Фото © Региональный оператор "Магнит"

Ранее Лайф рассказывал, что подросток в Мордовии едва не погиб, когда в его руках сработал гранатомёт. Молодой человек угодил в больницу, а правоохранители заинтересовались тем, откуда у него такое оружие.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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