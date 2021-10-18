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В Нижнекамске задержан извращенец, предлагавший детям за деньги потрогать гениталии

Мужчина приставал к ребятам в нескольких точках города. Подозрительного гражданина заметили местные жители и вызвали полицию.

18 октября, 16:23

Кадр из видео © Instagram / tat.vision

В Нижнекамске задержали извращенца, который предлагал детям за деньги потрогать его гениталии. Видео © Instagram / tat.vision

В городе Нижнекамске, Республика Татарстан, задержали извращенца, который предлагал детям потрогать его половые органы за 200 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Маршрут подозреваемого в педофилии зафиксировали камеры видеонаблюдения, ролик опубликован в инстаграме "Татвижн". На кадрах видно, как мужчина ходит по детским площадкам в разных дворах, подходит к детям и некоторое время о чём-то с ними разговаривает. При этом он не общался с ребятами, если в поле зрения были взрослые.

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По данным Mash Iptash, извращенец приставал к несовершеннолетним возле 37-й школы, во дворах домов 105–109 по проспекту Мира и в микрорайонах 47 и 49, где и был пойман. Подозрительного мужчину заметили местные жители, которые и вызвали полицию.

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге задержали педофила с коллекцией детского порно, который домогался в метро 13-летней девочки. Школьница возвращалась с тренировки, когда к ней начал приставать один из пассажиров метро.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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