В Нижнекамске задержан извращенец, предлагавший детям за деньги потрогать гениталии

В Нижнекамске задержали извращенца, который предлагал детям за деньги потрогать его гениталии. Видео © Instagram / tat.vision

В городе Нижнекамске, Республика Татарстан, задержали извращенца, который предлагал детям потрогать его половые органы за 200 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Маршрут подозреваемого в педофилии зафиксировали камеры видеонаблюдения, ролик опубликован в инстаграме "Татвижн". На кадрах видно, как мужчина ходит по детским площадкам в разных дворах, подходит к детям и некоторое время о чём-то с ними разговаривает. При этом он не общался с ребятами, если в поле зрения были взрослые.

По данным Mash Iptash, извращенец приставал к несовершеннолетним возле 37-й школы, во дворах домов 105–109 по проспекту Мира и в микрорайонах 47 и 49, где и был пойман. Подозрительного мужчину заметили местные жители, которые и вызвали полицию.