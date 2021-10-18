НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мишустин: Мировая экономика преодолела шок от ковида, тренд наблюдается и в России

По словам главы кабмина, уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничную торговлю, а безработица быстро снижается.

18 октября, 16:20
<p>Фото © Правительство РФ</p>

Фото © Правительство РФ

Мировая экономика отошла от шока, вызванного пандемией коронавируса, и Россия находится в этом тренде. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолён", — сказал он на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

По словам главы кабмина, глобальная экономика снова растёт и страны могут продолжить обсуждение всех актуальных вопросов "так же открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета".

От чего будут зависеть цены на нефть до 2024 года, рассказали в Счётной палате

От чего будут зависеть цены на нефть до 2024 года, рассказали в Счётной палате

В России экономический рост восстановился, страна находится в мировом тренде, считает Мишустин. Этому поспособствовали меры по поддержке граждан и бизнеса, реализованные правительством, уточнил он. На сегодняшний день объём отечественной экономики превысил докризисный уровень, а ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Растут, притом уверенными темпами, инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничную торговлю, а вот безработица, напротив, быстро снижается, заметил премьер-министр.

Ранее Лайф рассказывал, что международные резервы России оказались рекордными. За последние годы доля золота в них увеличена с 7,8% до 23,3%. Специальные права заимствования выросли с $7 млрд до $24,6 млрд.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1