Мишустин: Мировая экономика преодолела шок от ковида, тренд наблюдается и в России

Мировая экономика отошла от шока, вызванного пандемией коронавируса, и Россия находится в этом тренде. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мир постепенно адаптируется к новым реалиям. Шок, который был вызван появлением коронавируса, в целом преодолён", — сказал он на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в РФ.

По словам главы кабмина, глобальная экономика снова растёт и страны могут продолжить обсуждение всех актуальных вопросов "так же открыто и конструктивно, как всегда это было на заседаниях нашего совета".

В России экономический рост восстановился, страна находится в мировом тренде, считает Мишустин. Этому поспособствовали меры по поддержке граждан и бизнеса, реализованные правительством, уточнил он. На сегодняшний день объём отечественной экономики превысил докризисный уровень, а ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%. Растут, притом уверенными темпами, инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничную торговлю, а вот безработица, напротив, быстро снижается, заметил премьер-министр.