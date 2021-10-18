"Ребят, я в шоке": Затаившаяся на несколько дней блогерша Саша Спилберг вышла на связь
Пока девушка никак не прокомментировала произошедшее, а лишь сообщила о сотнях пропущенных звонков и сообщений.
Фото © Instagram / sashaspilberg
Известная блогерша, певица и модель Саша Спилберг вышла на связь после нескольких дней тишины. Девушка опубликовала в "Инстаграме" сториз — просто текст на чёрном фоне.
Скриншот © Instagram / sashaspilberg
"Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений...", — написала Спилберг.
При этом она никак не объяснила, почему не отвечала знакомым и подписчикам в течение нескольких дней.
Ранее Лайф рассказывал, что маркетолог раскрыл миллионные заработки Бузовой и Ивлеевой в Instagram. Стоимость размещения коммерческой публикации у популярных блогеров начинается от 300 тысяч, самые топовые получают и по полтора миллиона.
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