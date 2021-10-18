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"Ребят, я в шоке": Затаившаяся на несколько дней блогерша Саша Спилберг вышла на связь

Пока девушка никак не прокомментировала произошедшее, а лишь сообщила о сотнях пропущенных звонков и сообщений.

18 октября, 16:07
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CU5O1NUqQ8b/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sashaspilberg</a></p>

Фото © Instagram / sashaspilberg

Известная блогерша, певица и модель Саша Спилберг вышла на связь после нескольких дней тишины. Девушка опубликовала в "Инстаграме" сториз — просто текст на чёрном фоне.

Скриншот © Instagram / sashaspilberg

Скриншот © Instagram / sashaspilberg

"Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений...", — написала Спилберг.

"Не выходит на связь третий день": Менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши

"Не выходит на связь третий день": Менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши

При этом она никак не объяснила, почему не отвечала знакомым и подписчикам в течение нескольких дней.

Ранее Лайф рассказывал, что маркетолог раскрыл миллионные заработки Бузовой и Ивлеевой в Instagram. Стоимость размещения коммерческой публикации у популярных блогеров начинается от 300 тысяч, самые топовые получают и по полтора миллиона.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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