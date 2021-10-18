Известная блогерша, певица и модель Саша Спилберг вышла на связь после нескольких дней тишины. Девушка опубликовала в "Инстаграме" сториз — просто текст на чёрном фоне.

Скриншот © Instagram / sashaspilberg

"Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений...", — написала Спилберг.

При этом она никак не объяснила, почему не отвечала знакомым и подписчикам в течение нескольких дней.