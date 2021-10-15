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"Не выходит на связь третий день": Менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши

Она призвала связаться с ней всех, у кого есть какая-либо информация о девушке.

15 октября, 03:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sashaspilberg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sashaspilberg</a></p>

Фото © Instagram / sashaspilberg

Известная блогерша, певица и модель Саша Спилберг уже несколько дней не выходит на связь со своими знакомыми и подписчиками. Её менеджер разместила на странице девушки сообщение с просьбой о помощи.

"Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ", обратилась менеджер блогерши к её фолловерам.

Она разместила в инстаграм-сториз скриншот переписки с 23-летней Сашей. На фото видно, что блогерша не заходила в мессенджер несколько дней, а сообщения до неё не доходят. По словам менеджера, она и знакомые Спилберг не понимают, что происходит.

Саша Спилберг нырнула в воду абсолютно голой, чтобы поцеловать своего парня, и это точно контент 18+

Саша Спилберг нырнула в воду абсолютно голой, чтобы поцеловать своего парня, и это точно контент 18+

Ранее стало известно, какой страшной смертью умерла блогерша, пропавшая во время путешествия с любимым.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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