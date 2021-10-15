Известная блогерша, певица и модель Саша Спилберг уже несколько дней не выходит на связь со своими знакомыми и подписчиками. Её менеджер разместила на странице девушки сообщение с просьбой о помощи.

"Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ", — обратилась менеджер блогерши к её фолловерам.