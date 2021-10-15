"Не выходит на связь третий день": Менеджер Саши Спилберг заявила об исчезновении блогерши
Она призвала связаться с ней всех, у кого есть какая-либо информация о девушке.
Фото © Instagram / sashaspilberg
Известная блогерша, певица и модель Саша Спилберг уже несколько дней не выходит на связь со своими знакомыми и подписчиками. Её менеджер разместила на странице девушки сообщение с просьбой о помощи.
"Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ", — обратилась менеджер блогерши к её фолловерам.
Она разместила в инстаграм-сториз скриншот переписки с 23-летней Сашей. На фото видно, что блогерша не заходила в мессенджер несколько дней, а сообщения до неё не доходят. По словам менеджера, она и знакомые Спилберг не понимают, что происходит.
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