Стало известно, какой страшной смертью умерла блогерша, пропавшая во время путешествия с любимым
Исчезновение Габби Петито обсуждал весь мир, и близкие до последнего надеялись на чудо, которое так и не свершилось.
Американская блогерша Габби Петито исчезла в конце августа во время путешествия по Штатам вместе со своим парнем Брайаном, который стал главным подозреваемым. Семья и правоохранительные органы бросили все силы на поиски пропавшей, но было поздно — 19 сентября её тело нашли на территории кемпинга неподалёку от национального парка "Гранд-Титон", пишет CBS News. По словам коронера, оно пролежало там три или четыре недели. И теперь стали известны результаты экспертизы, согласно которым причиной смерти девушки стало удушение.
Точную дату гибели установить не удалось, но ясно, что девушка погибла в конце августа. Примерно тогда же она последний раз связывалась со своими родителями. Бойфренд Габби вернулся домой на её машине 1 сентября, но отказался сотрудничать со следствием, а в середине сентября и вовсе исчез. Сейчас власти ведут его поиски.
Брайан и Габби. Фото © Instagram / bizarre_design_
Отношения пары закрутились в прошлом году, и, судя по инстаграму Брайана, парень был по-настоящему влюблён в Габби. Вот только сейчас, зная, что произошло с девушкой, некоторые старые посты американца читать жутко.
Мой самый большой страх — это то, что однажды я проснусь, а всё это окажется сном, ведь я чувствую всё именно так с того момента, как мы нашли друг друга. Пока смерть не разлучит нас, ну или пока я не проснусь... я счастлив, что ты сказала мне "да"
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