Стало известно, какой страшной смертью умерла блогерша, пропавшая во время путешествия с любимым

Мой самый большой страх — это то, что однажды я проснусь, а всё это окажется сном, ведь я чувствую всё именно так с того момента, как мы нашли друг друга. Пока смерть не разлучит нас, ну или пока я не проснусь... я счастлив, что ты сказала мне "да"

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