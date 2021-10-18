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В Нижегородской области оправдались за пугающий памятник молодожёнам у загса

Скульптуру установили ещё летом, и никаких жалоб не поступало. С ней с удовольствием фотографировались и заключившие союз пары, и гости города, отметили в местной администрации.

18 октября, 15:53
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-87926961_1700553" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано в Павлове"</a></p>

Фото © VK / "Подслушано в Павлове"

Памятник, посвящённый молодожёнам, который стоит у загса в городе Павлове Нижегородской области, создавался по традиционной технологии. Об этом заявил начальник управления ЖКХ и инфраструктуры местной администрации Андрей Ермолаев в беседе с изданием "Москва 24".

"Эта пара создавалась по традиционной технологии с помощью молотка и наковальни. Выполнение этими инструментами ювелирной работы не предполагается", — сообщил Ермолаев.

Собеседник отметил, что нареканий от горожан, гостей и пар, "которые фотографировались на фоне" статуй, не поступало. А сам Ермолаев недоумевает, почему на эту тему вдруг пошли обсуждения в социальных сетях. По его словам, на уровне администрации согласовывался эскиз, а "местными мастерами была изготовлена танцующая пара". Кроме того, проект не обсуждался с горожанами, его не принимала комиссия.

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"Во-первых, это не регламентировано никакими нормативными актами. Брусчатку же не согласовываешь с жителями. По крайней мере, в этом сквере, где проводилось благоустройство, в том числе и площадка под эту пару танцующую, она была согласована [властями]", — подчеркнул представитель администрации.

Напомним, ранее у загса в Нижегородской области установили пугающий памятник молодожёнам. Один из комментаторов отметил, что власти Павлова "переплюнули" даже памятник Алёнке в Нововоронеже. Другой заметил, что невеста страшна как смерть.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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