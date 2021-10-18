В Нижегородской области оправдались за пугающий памятник молодожёнам у загса

Памятник, посвящённый молодожёнам, который стоит у загса в городе Павлове Нижегородской области, создавался по традиционной технологии. Об этом заявил начальник управления ЖКХ и инфраструктуры местной администрации Андрей Ермолаев в беседе с изданием "Москва 24".

"Эта пара создавалась по традиционной технологии — с помощью молотка и наковальни. Выполнение этими инструментами ювелирной работы не предполагается", — сообщил Ермолаев.

Собеседник отметил, что нареканий от горожан, гостей и пар, "которые фотографировались на фоне" статуй, не поступало. А сам Ермолаев недоумевает, почему на эту тему вдруг пошли обсуждения в социальных сетях. По его словам, на уровне администрации согласовывался эскиз, а "местными мастерами была изготовлена танцующая пара". Кроме того, проект не обсуждался с горожанами, его не принимала комиссия.

"Во-первых, это не регламентировано никакими нормативными актами. Брусчатку же не согласовываешь с жителями. По крайней мере, в этом сквере, где проводилось благоустройство, в том числе и площадка под эту пару танцующую, она была согласована [властями]", — подчеркнул представитель администрации.