Москвичку не выпустили в США из-за долга в шесть копеек

Москвичка Анна Дозорцева не смогла вылететь в США из-за непогашенного долга в шесть копеек. При этом перед поездкой, как утверждает сама девушка, она специально убедилась в отсутствии задолженностей на "Госуслугах" и на сайте nalog.ru.

"У меня с коллегой была запланирована деловая поездка в Северную Каролину, на выставку мебели в Гринсборо. Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт", — приводит её слова "Газета.ru".

Во время паспортного контроля сообщили, что вынуждены задержать девушку. Сначала она была уверена, что произошла ошибка, однако позднее старшая смены заявила Анне, что на неё наложено ограничение на выезд. Информация в мобильном приложении свидетельствовала об отсутствии долга, обе сильно удивились. В ходе разбирательства всплыл долг в шесть копеек за транспортный налог и запрет на выезд, который наложил судебный пристав.

Попытки дозвониться до него по указанному телефону успехом не увенчались, и через несколько часов подруга Анны улетела в США одна. При этом дозвониться ни в налоговую, ни приставам у девушки не получается уже несколько дней. Сейчас она планирует закрыть задолженность и потом уже заниматься юридическим разбирательством. Кроме того, Дозорцева надеется, что больше такие истории не повторятся, ведь она часто выезжает за границу.