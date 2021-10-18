Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл вошёл в историю американской политики как один из основных участников событий, предшествовавших вторжению войск Штатов в Ирак. На родине он, конечно, является значимой фигурой, рассказал в беседе с Лайфом доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Он напомнил, что предшественница Пауэлла — Мадлен Олбрайт — была одним из инициаторов создания плана фактически военных действий и разделения России на семь частей. Поэтому ему было непросто на посту после "ястреба войны" (так зачастую называли Олбрайт).

"Известна его речь, когда он тряс пробирками, говоря о том, что США абсолютно уверены в том, что Саддам Хусейн имеет ядерное оружие. Во-первых, как на поверку оказалось, эти пробирки ничего из себя не значили. Во-вторых, конечно, это привело к вторжению американцев в Ирак и последующей гибели Саддама Хусейна", — отметил эксперт.

Причём, как указал политолог, изначально Пауэлл был против вступления американских войск в Ирак и всячески этому препятствовал. Однако вскоре, вероятно, под влиянием ряда политиков, он внезапно изменил позицию. В итоге ВВС США вторглись в Ирак и положили начало военному конфликту на Ближнем Востоке, который, по сути, продолжается по сей день.

"Американцы развязали 210 войн за всю свою историю. Если поделить на количество лет, в течение которых существуют США, практически одна война в год развязывалась американцами. И Колин Пауэлл здесь проходит зелёной чёрточкой. С этой точки зрения я оцениваю его со знаком минус, безусловно. Но, конечно, утрата любого человека — это трагедия, особенно для семьи", — заключил Гусев.