Общественник возложил вину за стрельбу в школе под Пермью на отца ученика
Детям следует как можно меньше предоставлять информации о происходящем в мире, подростки нуждаются в родительском внимании, отметил собеседник Лайфа.
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Отец ученика, открывшего стрельбу в школе в посёлке Сарс под Пермью, виноват в произошедшем. Об этом в беседе с Лайфом заявил сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.
"Если ребёнок смог взять оружие и унести его — это ненормально. В первую очередь кому должно достаться — это папе. За оружие несёт ответственность человек, который им владеет. Если у тебя забрали оружие и кого-то застрелили, ты несёшь за это полную ответственность. <...> Я думаю, что у него (отца мальчика, открывшего стрельбу. — Прим. Лайфа) возникнут серьёзные проблемы", — заявил собеседник.
По словам общественника, возникает большое количество вопросов относительно данной ситуации. В частности, почему конфликт школьника с одноклассницей был вне внимания родителей мальчика. Также Богданова интересует, как Дима вынес оружие из дома, откуда знал, где оно хранилось и как им пользоваться.
"Если оружие хранится в нормальных условиях, то, соответственно, оно хранится в сейфе в разряженном состоянии. Это же надо уметь заряжать? Получается, он умел это делать? Там много вопросов возникает. Папа его не научил, что такое оружие и для чего оно нужно. Очень много вопросов", — указал Богданов.
По его словам, некоторые подростки считают стрельбу "решением всех проблем". В связи с этим нужно проводить разговоры с детьми на тему того, что такое оружие — "это вещь, которую нельзя трогать ни при каких условиях, никогда, от слова вообще", отрезал Богданов. Он также отметил, что чадам нужно как можно меньше предоставлять информации о происходящем в мире, при этом окружать заботой и родительским вниманием.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
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