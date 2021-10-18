Общественник возложил вину за стрельбу в школе под Пермью на отца ученика

Отец ученика, открывшего стрельбу в школе в посёлке Сарс под Пермью, виноват в произошедшем. Об этом в беседе с Лайфом заявил сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

"Если ребёнок смог взять оружие и унести его — это ненормально. В первую очередь кому должно достаться — это папе. За оружие несёт ответственность человек, который им владеет. Если у тебя забрали оружие и кого-то застрелили, ты несёшь за это полную ответственность. <...> Я думаю, что у него (отца мальчика, открывшего стрельбу. — Прим. Лайфа) возникнут серьёзные проблемы", — заявил собеседник.

По словам общественника, возникает большое количество вопросов относительно данной ситуации. В частности, почему конфликт школьника с одноклассницей был вне внимания родителей мальчика. Также Богданова интересует, как Дима вынес оружие из дома, откуда знал, где оно хранилось и как им пользоваться.

"Если оружие хранится в нормальных условиях, то, соответственно, оно хранится в сейфе в разряженном состоянии. Это же надо уметь заряжать? Получается, он умел это делать? Там много вопросов возникает. Папа его не научил, что такое оружие и для чего оно нужно. Очень много вопросов", — указал Богданов.