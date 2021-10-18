Инженеры создали трость с самонавигацией для незрячих людей

Инженеры Стэнфордского университета (США) создали трость для слабовидящих и слепых людей, которая оснащена дополнительным управлением. Статья о разработке Augmented Cane опубликована в журнале Science.

Отмечается, что у трости есть различные сенсоры, а её конец снабжён всенаправленным колесом, которое может указывать пользователю направление движения. Кроме того, специальная система с помощью встроенных камер и лидара анализирует дорожную обстановку и с помощью тактильной виброотдачи указывает безопасный путь.

В тестировании разработки приняли участие 24 человека, некоторые из них были незрячими, во всех случаях людям завязывали глаза. Уточняется, что зрячие пользователи до этого никогда не прибегали к помощи трости, а слепые, напротив, имели опыт её использования в течение нескольких лет. При этом все участники испытаний сравнили Augmented Cane с обычной тростью и сделали выбор в пользу первой.

Специалисты отметили, что разработка позволит незрячим автономно и безопасно передвигаться по улицам. Устройство может строить маршруты, например от дома до магазина и обратно. Отмечается, что прототип Augmented Cane весит около килограмма.

Создатели оценили трость примерно в 400 долларов (около 30 тысяч рублей). При этом инженеры заявили, что, несмотря на успешные испытания, им необходимы дополнительные ресурсы и новые исследования перед тем, как отправить разработку в массовое производство.