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Из России выдворят мигранта, швырнувшего виноград в глаз пенсионеру

При этом сам парень признал вину и на камеру попросил у пожилого мужчины прощения. Однако полиция и суд его аргументы сочли неубедительными.

18 октября, 14:45

Скриншот © ГУ МВД по Самарской области

В Самаре суд принял решение выдворить из России мигранта, который швырнул в пенсионера виноградом. Кроме того, торговца обязали выплатить штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отношении молодого человека 1996 года рождения, гражданина одного из среднеазиатских государств, сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства", — пояснили в ведомстве.

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Инцидент произошёл 13 октября, в тот день торговец швырнул в пенсионера виноградом. Причём попал прямо в глаз. При этом мигрант признал вину и попросил у пожилого мужчины на камеру прощения. Однако полиция и суд сочли его аргументы неубедительными.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили резко увеличить размер штрафов за драки. Причиной такой инициативы послужили участившиеся массовые побоища с участием мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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