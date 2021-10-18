Из России выдворят мигранта, швырнувшего виноград в глаз пенсионеру
При этом сам парень признал вину и на камеру попросил у пожилого мужчины прощения. Однако полиция и суд его аргументы сочли неубедительными.
Скриншот © ГУ МВД по Самарской области
В Самаре суд принял решение выдворить из России мигранта, который швырнул в пенсионера виноградом. Кроме того, торговца обязали выплатить штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"В отношении молодого человека 1996 года рождения, гражданина одного из среднеазиатских государств, сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства", — пояснили в ведомстве.
Инцидент произошёл 13 октября, в тот день торговец швырнул в пенсионера виноградом. Причём попал прямо в глаз. При этом мигрант признал вину и попросил у пожилого мужчины на камеру прощения. Однако полиция и суд сочли его аргументы неубедительными.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили резко увеличить размер штрафов за драки. Причиной такой инициативы послужили участившиеся массовые побоища с участием мигрантов в Москве и Санкт-Петербурге.
Лента новостей
Россиянин дошёл до Верховного суда, пытаясь оспорить штраф в тысячу рублей за отсутствие маски
сегодня в 14:37
В Екатеринбурге продлили срок задержания фигурантам дела об отравлении метанолом
сегодня в 14:37
Мальчик спрятал в ухе чужие зубы и конфету, и о "копилке" родители узнали не сразу
сегодня в 14:31
Комментариев: 0