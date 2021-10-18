Из России выдворят мигранта, швырнувшего виноград в глаз пенсионеру

В Самаре суд принял решение выдворить из России мигранта, который швырнул в пенсионера виноградом. Кроме того, торговца обязали выплатить штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В отношении молодого человека 1996 года рождения, гражданина одного из среднеазиатских государств, сотрудниками полиции составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и нарушение миграционного законодательства", — пояснили в ведомстве.

Инцидент произошёл 13 октября, в тот день торговец швырнул в пенсионера виноградом. Причём попал прямо в глаз. При этом мигрант признал вину и попросил у пожилого мужчины на камеру прощения. Однако полиция и суд сочли его аргументы неубедительными.