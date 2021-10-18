В Екатеринбурге продлили срок задержания фигурантам дела об отравлении метанолом

Отмечается, что у одного из подозреваемых дома в СНТ обнаружили 13 канистр с запахом спирта, их отправили на экспертизу. При этом у самого мужчины есть алиби на этот счёт. Второй фигурант дела в зале суда заявил, что никогда не занимался продажей алкоголя, а правоохранители при обысках у него ничего не нашли. При этом он отметил, что скрываться от следствия не собирается.