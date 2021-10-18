В Екатеринбурге продлили срок задержания фигурантам дела об отравлении метанолом
Напомним, что погибло 18 человек. Один из подозреваемых заявил, что спиртную продукцию не продавал, но от следствия скрываться не собирается.
Кадр из видео © LIFE
В Екатеринбурге продлили срок задержания обоим фигурантам дела об отравлении метанолом. Видео © LIFE
Чкаловский районный суд Екатеринбурга на 72 часа продлил срок задержания обоих фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Отмечается, что у одного из подозреваемых дома в СНТ обнаружили 13 канистр с запахом спирта, их отправили на экспертизу. При этом у самого мужчины есть алиби на этот счёт. Второй фигурант дела в зале суда заявил, что никогда не занимался продажей алкоголя, а правоохранители при обысках у него ничего не нашли. При этом он отметил, что скрываться от следствия не собирается.
Напомним, о том, что жители Екатеринбурга отравились метанолом, стало известно 16 октября. Первоначально сообщалось о 16 погибших, однако позже СК подтвердил гибель 18 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После случившегося прокуратура потребовала от полиции провести проверку рынков города.
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