Мальчик спрятал в ухе чужие зубы и конфету, и о "копилке" родители узнали не сразу
У ребёнка все зубы во рту на месте, поэтому непонятно, чьи он хранил в ушной раковине.
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В Нижегородскую детскую областную клиническую больницу попал юный пациент с резкой болью в ухе. Причину недомогания мальчик объяснить не мог, не знали о ней и родители. Свет на эту историю пролили врачи, обнаружив в ухе малыша небольшой тайник. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".
Отмечается, что в ходе обследования медики сначала нашли в ухе мальчика два зуба, их достали с трудом. Причём у самого ребёнка во рту все зубы на месте. Затем медики нашли в ушной раковине карамельку.
Ранее Лайф сообщал, что четверо детей получили ожоги во время игры с противогазом в Астраханской области. Двоих 11-летних пострадавших госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
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