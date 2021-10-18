Мальчик спрятал в ухе чужие зубы и конфету, и о "копилке" родители узнали не сразу

В Нижегородскую детскую областную клиническую больницу попал юный пациент с резкой болью в ухе. Причину недомогания мальчик объяснить не мог, не знали о ней и родители. Свет на эту историю пролили врачи, обнаружив в ухе малыша небольшой тайник. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Отмечается, что в ходе обследования медики сначала нашли в ухе мальчика два зуба, их достали с трудом. Причём у самого ребёнка во рту все зубы на месте. Затем медики нашли в ушной раковине карамельку.