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Мальчик спрятал в ухе чужие зубы и конфету, и о "копилке" родители узнали не сразу

У ребёнка все зубы во рту на месте, поэтому непонятно, чьи он хранил в ушной раковине.

18 октября, 14:31
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/nizhny01/4921" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nizhny01</a></p>

Фото © t.me / nizhny01

В Нижегородскую детскую областную клиническую больницу попал юный пациент с резкой болью в ухе. Причину недомогания мальчик объяснить не мог, не знали о ней и родители. Свет на эту историю пролили врачи, обнаружив в ухе малыша небольшой тайник. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний № 1".

Отмечается, что в ходе обследования медики сначала нашли в ухе мальчика два зуба, их достали с трудом. Причём у самого ребёнка во рту все зубы на месте. Затем медики нашли в ушной раковине карамельку.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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