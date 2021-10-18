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Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на международном кибертурнире

Ранее представители нашей страны одолели фаворитов турнира из Китая и завоевали более 18 миллионов долларов.

18 октября, 14:31
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Фото © Facebook / Dota2cube.tv

Президент России Владимир Путин поздравил киберспортивную команду Team Spirit с победой на крупнейшем международном турнире по игре Dota 2 — The International 10 — с общим призовым фондом более 40 миллионов долларов.

"На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также назвал заслуженной победу наших киберспортсменов и пожелал им новых успехов и всего наилучшего.

10 лет ожидания и полтора миллиарда в кармане: Как команда из России разнесла китайцев и стала чемпионом мира по Dota 2

10 лет ожидания и полтора миллиарда в кармане: Как команда из России разнесла китайцев и стала чемпионом мира по Dota 2

Ранее Лайф рассказывал, что российская команда Team Spirit стала победителем международного кибертурнира и заработала 18 миллионов долларов. По ходу решающего поединка она вела со счётом 2:0, однако растеряла своё преимущество.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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