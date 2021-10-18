Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на международном кибертурнире

"На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.