В Университете Хопкинса назвали мирового лидера по распространению ковида

Фото © Facebook / Юрий Перевощиков

Латвия стала мировым лидером по числу подтверждённых случаев коронавируса на миллион жителей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого американским Университетом Джонса Хопкинса, которые опубликовал главный эпидемиолог латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков в "Фейсбуке".

"Мировые антирекорды", — написал он, приложив к публикации скриншот.

На кадре видно, что Латвия, по данным на 17 октября, лидирует в этом антирейтинге с показателем 7679,97 случая заражения коронавирусом на миллион населения в неделю. На втором месте находится Барбадос (7125,28 случая), а на третьем — Грузия (7106,18 случая).