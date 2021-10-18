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После бунта в ИК во Владикавказе найдено более 180 мобильных и другие запрещённые предметы

Предварительный ущерб от массовых беспорядков оценили в более чем 3 млн рублей. Сейчас в колонии продолжает работу комиссия ФСИН.

18 октября, 14:23
<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/rt_russian/79912" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT</a></p>

Фото © Telegram/RT

После бунта, который осуждённые устроили 15 октября в исправительной колонии № 1 во Владикавказе, сотрудники ФСИН нашли там более 180 сотовых телефонов, а также другие запрещённые предметы.

"Более 180 средств сотовой связи, зарядные устройства к мобильным телефонам, наушники, колюще-режущие предметы кустарного изготовления и другие запрещённые предметы были обнаружены и изъяты в ходе проведения обысков после завершения спецоперации по пресечению массовых беспорядков", рассказали ТАСС во ФСИН.

Фото © Telegram/RT

Фото © Telegram/RT

Фото © Telegram/RT

Фото © Telegram/RT

Предварительный ущерб от бунта служба оценила в более чем 3 млн рублей. Сейчас в колонии продолжает работу комиссия ФСИН.

Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

Появилось фото заключённого, избитого в колонии № 1 во Владикавказе

Напомним, 15 октября на территории исправительной колонии № 1 во Владикавказе заключённые устроили бунт. Полиция оцепила территорию вблизи ИК, на место инцидента прибыли бойцы Росгвардии и ОМОНа. Во ФСИН сообщили, что беспорядки организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. После того как ситуация была взята под контроль, СК возбудил уголовное дело, а особо опасных заключённых отправили в Дагестан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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