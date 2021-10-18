Путин поручил изучить вопрос организации грузоперевозок по Северному морскому пути

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос об организации с 2022-го регулярных транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных перевозок по СМП, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", — сказано в релизе.

Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Они должны представить предложения по этому вопросу в срок до 1 декабря 2021 года.