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Путин поручил изучить вопрос организации грузоперевозок по Северному морскому пути

Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Они должны представить идеи до 1 декабря текущего года.

18 октября, 14:14
<p>Фото © ТАСС / Алексей Липницкий</p>

Фото © ТАСС / Алексей Липницкий

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос об организации с 2022-го регулярных транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных перевозок по СМП, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", — сказано в релизе.

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Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Они должны представить предложения по этому вопросу в срок до 1 декабря 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин предложил выделять жителям Дальнего Востока один миллион на жильё при рождении третьего ребёнка. Условие получения средств — регистрация рождения малыша на территории ДФО и направление денег на квартиру или дом в регионе.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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