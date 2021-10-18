Путин поручил изучить вопрос организации грузоперевозок по Северному морскому пути
Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Они должны представить идеи до 1 декабря текущего года.
Фото © ТАСС / Алексей Липницкий
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос об организации с 2022-го регулярных транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с "Росатомом" рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных перевозок по СМП, обратив внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года", — сказано в релизе.
Ответственными за исполнение данной задачи назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава "Росатома" Алексей Лихачёв. Они должны представить предложения по этому вопросу в срок до 1 декабря 2021 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин предложил выделять жителям Дальнего Востока один миллион на жильё при рождении третьего ребёнка. Условие получения средств — регистрация рождения малыша на территории ДФО и направление денег на квартиру или дом в регионе.
Комментариев: 0