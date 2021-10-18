"Это его родная команда": Агент Черчесова заявил, что тренер с удовольствием поработал бы со "Спартаком"
Специалист ранее уже возглавлял "Спартак" — с 2007 по 2008 год.
Фото © РФС
Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, заявил, что 58-летний наставник с удовольствием поработал бы с московским "Спартаком". Об этом сообщает "РБ-Спорт".
В августе СМИ сообщали, что Черчесов в ходе переговоров со "Спартаком" запросил контракт с зарплатой в два миллиона евро в год на весь тренерский штаб. Владелец красно-белых Леонид Федун назвал эту информацию "слухами по принципу "хочу бабла".
"Спартак" — это родная команда Черчесова, это у него в крови, и, конечно, он бы с удовольствием там работал", — заявил Варга.
Черчесов ранее уже возглавлял "Спартак" — с 2007 по 2008 год. Последним местом работы наставника была сборная России, которую он покинул после провального выступления на Евро-2020.
Футбол. Интересное по теме
"Галицкий, вам не стыдно?": В "Уфе" возмутились игрой защитника "Краснодара", который травмировал Агаларова
сегодня в 13:45
"Я хочу играть": Мостовой заявил, что может уйти из "Зенита"
сегодня в 10:57
Российского арбитра Карасёва назначили на матч Лиги чемпионов между "Вильярреалом" и "Янг Бойз"
сегодня в 09:38
Комментариев: 0