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"Это его родная команда": Агент Черчесова заявил, что тренер с удовольствием поработал бы со "Спартаком"

Специалист ранее уже возглавлял "Спартак" — с 2007 по 2008 год.

18 октября, 14:09
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Агент Шандор Варга, представляющий интересы бывшего главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, заявил, что 58-летний наставник с удовольствием поработал бы с московским "Спартаком". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

В августе СМИ сообщали, что Черчесов в ходе переговоров со "Спартаком" запросил контракт с зарплатой в два миллиона евро в год на весь тренерский штаб. Владелец красно-белых Леонид Федун назвал эту информацию "слухами по принципу "хочу бабла".

"Спартак" — это родная команда Черчесова, это у него в крови, и, конечно, он бы с удовольствием там работал", — заявил Варга.

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Черчесов ранее уже возглавлял "Спартак" — с 2007 по 2008 год. Последним местом работы наставника была сборная России, которую он покинул после провального выступления на Евро-2020.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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