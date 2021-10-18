Подмосковный полицейский едва не застрелил девушку, спасая от "домогательств" алабая

В Подмосковье полицейский случайно выстрелил в девушку, спасая от "домогательств" алабая. Видео © Telegram / SHOT

В подмосковном посёлке Ильинский полицейский случайно подстрелил девушку, пытаясь защитить её от "похотливого" алабая. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл поздно вечером, когда 21-летняя девушка вместе с тётей шла домой из магазина. В какой-то момент на них напал огромный пёс. Сначала он скакал вокруг и кусал за куртку, а затем пристроился к ноге и повалил девушку на землю. На кадрах видно, как здоровый пёс ни на секунду не отпускает свою "жертву", а та от страха боится пошевелиться и находится на грани истерики.

Тётя поняла, что в одиночку ей не справиться с псом, поэтому вызвала полицию. Приехавший на место участковый пытался отвлечь алабая, но тот всё равно не уходил. Тогда мужчине пришлось достать табельное оружие. Участковый выстрелил четыре раза, три пули попали в собаку, а ещё одна случайно угодила девушке в бедро. Пёс был убит, а жертва домогательств попала в больницу.

