Пятилетний мальчик впал в кому после занятий в бассейне детсада в Липецке

Пятилетний мальчик впал в кому после занятий в бассейне в детском саду № 134 в Липецке. Об этом сообщает издание GOROD48.

Всё случилось после занятий по обучению плаванию. Когда дети из группы в количестве 12 человек стали выходить из воды, инструктор заметила мальчика, упавшего в воду. Она крикнула, чтобы вызвали скорую, и прыгнула за ним. До приезда врачей педагог делала ребёнку искусственное дыхание, по прибытии в больницу он уже был в коме, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

Следственный комитет начал проверку после случившегося. Проводится опрос очевидцев, в том числе работников образовательного учреждения. Также проверку проводит прокуратура. Ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса.