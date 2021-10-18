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Пятилетний мальчик впал в кому после занятий в бассейне детсада в Липецке

Врачи оценивают состояние малыша как крайне тяжёлое. Следственный комитет и прокуратура региона начали проверки.

18 октября, 14:25
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gorod_lipetsk?w=wall-20719_504869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Липецк — Мой город !</a></p>

Фото © VK / Липецк — Мой город !

Пятилетний мальчик впал в кому после занятий в бассейне в детском саду № 134 в Липецке. Об этом сообщает издание GOROD48.

Всё случилось после занятий по обучению плаванию. Когда дети из группы в количестве 12 человек стали выходить из воды, инструктор заметила мальчика, упавшего в воду. Она крикнула, чтобы вызвали скорую, и прыгнула за ним. До приезда врачей педагог делала ребёнку искусственное дыхание, по прибытии в больницу он уже был в коме, медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

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Следственный комитет начал проверку после случившегося. Проводится опрос очевидцев, в том числе работников образовательного учреждения. Также проверку проводит прокуратура. Ведомства дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность образовательного процесса.

Ранее Лайф рассказывал, что под Воронежем родители-подростки пустились в бега после гибели сына в ведре с водой. Они опасались, что правоохранители обвинят их в убийстве малыша, поэтому решили искать помощи у знакомых.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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