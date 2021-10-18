Мама пошла в душ, отдав телефон дочке, но дошкольница случайно опозорила её перед всеми

Пользовательница TikTok bri.anna89 уже несколько лет со всей ответственностью выполняет свои материнские обязанности. Но иногда её малышки выкидывают такое, к чему ни одна мама не сможет приготовиться. Недавно женщина поделилась новым фокусом от младшенькой, после которого женщине ещё долго придётся объясняться перед друзьями и родственниками.