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Мама пошла в душ, отдав телефон дочке, но дошкольница случайно опозорила её перед всеми

Героиня этого материала воспитывает двоих дочерей и души в них не чает. Но в доме, где есть малыши, не обойтись без курьёзных случаев.

18 октября, 13:24

Кадры из видео © TikTok / bri.anna89

Пользовательница TikTok bri.anna89 уже несколько лет со всей ответственностью выполняет свои материнские обязанности. Но иногда её малышки выкидывают такое, к чему ни одна мама не сможет приготовиться. Недавно женщина поделилась новым фокусом от младшенькой, после которого женщине ещё долго придётся объясняться перед друзьями и родственниками.

Я дала дочке свой телефон, а сама пошла в душ. Запустила приложение для дошкольного обучения — она часто в него играет. Вскоре малышка постучалась ко мне и попросила с чем-то помочь

bri.anna89

Кадры из видео © TikTok / bri.anna89

Брианна позволила дочке войти, чтобы она помогла ей устранить проблему и малышка продолжила играть. Однако вскоре женщина поняла, что оказалась в очень щекотливой ситуации. Девочка умудрилась выйти из развивающего приложения, попасть в мамин инстаграм и включить в нём онлайн-трансляцию.

Она подала мне телефон, пока я стояла в душе. И в этот момент до меня дошло, что она вышла в прямой эфир в моём инстаграме. А я голая

bri.anna89

Кадры из видео © TikTok / bri.anna89

Кадры из видео © TikTok / bri.anna89

Видео с рассказом оконфузившейся мамы быстро стало вирусным, набрав более полумиллиона просмотров. И другие родители поделились тоже своими провалами. Оказалось, Брианна ещё легко отделалась.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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