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Русского рэпера Soda Luv уличили в занятии вебкамом, слив порнофото из его тёмного прошлого

На снимках откровенного содержания фигурирует парень, подозрительно похожий на рэпера, и пользователи Сети уверены, что это точно Soda Luv.

18 октября, 12:20

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

Не успевает популярный 24-летний рэпер Soda Luv выйти из одного скандала, как тут же попадает в другой. Пользователи Сети только забыли его грубые высказывания в сторону девушек и шантаж 15-летних фанаток, которых рэпер вынуждал присылать ему откровенные фото. И вот голые снимки самого музыканта теперь может увидеть каждый желающий.

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

В соцсетях стали появляться кадры из старых вебкам-стримов, на которых актёр был подозрительно похож на Soda Luv — даже совпадали татуировки. На фото парень в голом виде обнимался с девушкой и готовился к интиму, за который зрители должны были заплатить деньги. На сайте в анкете модели был указан ник — Sodaluv.

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

Рэпер не остался в стороне от таких разоблачений и отреагировал на все в сториз. "2021 год, мы уже не делаем секс на камеру!", "А я уже говорил, что мне нечего стесняться", — заявил он фанатам. Бедные подписчики так и не поняли, подтвердил таким образом рэпер своё порнопрошлое или просто пошутил на злободневную тему.

Фото © Telegram / Светские хроники

Фото © Telegram / Светские хроники

Soda Luv, настоящее имя которого Владислав Терентюк, — 24-летний рэпер, родившийся в Ухте, который начал свой карьерный путь, переехав в Северную столицу. Парень с детства увлекался различной музыкой, но со временем стал отдавать предпочтение рэпу. Особую популярность он получил в июне 2021 года, когда пять его треков стали самыми прослушиваемыми в Spotify, а журнал GQ номинировал его на премию "Мужчина года" за его альбом Viva la Vida.

В Сеть слили переписку SODA LUV с 15-летней фанаткой, у которой он вымогал откровенные фото

В Сеть слили переписку SODA LUV с 15-летней фанаткой, у которой он вымогал откровенные фото

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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