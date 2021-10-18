Русского рэпера Soda Luv уличили в занятии вебкамом, слив порнофото из его тёмного прошлого

Не успевает популярный 24-летний рэпер Soda Luv выйти из одного скандала, как тут же попадает в другой. Пользователи Сети только забыли его грубые высказывания в сторону девушек и шантаж 15-летних фанаток, которых рэпер вынуждал присылать ему откровенные фото. И вот голые снимки самого музыканта теперь может увидеть каждый желающий.

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

В соцсетях стали появляться кадры из старых вебкам-стримов, на которых актёр был подозрительно похож на Soda Luv — даже совпадали татуировки. На фото парень в голом виде обнимался с девушкой и готовился к интиму, за который зрители должны были заплатить деньги. На сайте в анкете модели был указан ник — Sodaluv.

Фото © Telegram / Светские хроники и Instagram / soda_luv

Рэпер не остался в стороне от таких разоблачений и отреагировал на все в сториз. "2021 год, мы уже не делаем секс на камеру!", "А я уже говорил, что мне нечего стесняться", — заявил он фанатам. Бедные подписчики так и не поняли, подтвердил таким образом рэпер своё порнопрошлое или просто пошутил на злободневную тему.

Фото © Telegram / Светские хроники