Русского рэпера Soda Luv уличили в занятии вебкамом, слив порнофото из его тёмного прошлого
На снимках откровенного содержания фигурирует парень, подозрительно похожий на рэпера, и пользователи Сети уверены, что это точно Soda Luv.
Не успевает популярный 24-летний рэпер Soda Luv выйти из одного скандала, как тут же попадает в другой. Пользователи Сети только забыли его грубые высказывания в сторону девушек и шантаж 15-летних фанаток, которых рэпер вынуждал присылать ему откровенные фото. И вот голые снимки самого музыканта теперь может увидеть каждый желающий.
В соцсетях стали появляться кадры из старых вебкам-стримов, на которых актёр был подозрительно похож на Soda Luv — даже совпадали татуировки. На фото парень в голом виде обнимался с девушкой и готовился к интиму, за который зрители должны были заплатить деньги. На сайте в анкете модели был указан ник — Sodaluv.
Рэпер не остался в стороне от таких разоблачений и отреагировал на все в сториз. "2021 год, мы уже не делаем секс на камеру!", "А я уже говорил, что мне нечего стесняться", — заявил он фанатам. Бедные подписчики так и не поняли, подтвердил таким образом рэпер своё порнопрошлое или просто пошутил на злободневную тему.
Фото © Telegram / Светские хроники
Soda Luv, настоящее имя которого Владислав Терентюк, — 24-летний рэпер, родившийся в Ухте, который начал свой карьерный путь, переехав в Северную столицу. Парень с детства увлекался различной музыкой, но со временем стал отдавать предпочтение рэпу. Особую популярность он получил в июне 2021 года, когда пять его треков стали самыми прослушиваемыми в Spotify, а журнал GQ номинировал его на премию "Мужчина года" за его альбом Viva la Vida.
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