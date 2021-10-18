Россиянин дошёл до Верховного суда, пытаясь оспорить штраф в тысячу рублей за отсутствие маски

Житель Магнитогорска, которого почти год назад оштрафовали за отсутствие маски в маршрутке, дошёл до Верховного суда, сообщает РИА "Новости". Во время оформления протокола мужчина объяснил полицейским, что не может постоянно носить маску по состоянию здоровья, но его всё равно привлекли по части 1 статьи 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе её возникновения". Местный суд оштрафовал нарушителя на одну тысячу рублей при максимальной санкции в 30 тысяч, но даже эту сумму россиянин оплачивать не стал.

Мужчина попытался обжаловать штраф в апелляционной и кассационной инстанциях, а после просил Верховный суд отменить решение, которое считает незаконным. Выслушав доводы истца, суд оставил решение о штрафе в силе.

"При введении режима повышенной готовности... гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц", — говорится в постановлении суда.

Напомним, что число случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. Только за последние сутки в стране выявили 34 325 пациентов с ковидом — это новый максимум с начала эпидемии. Умерло за последние 24 часа 998 человек, а полностью выздоровел 16 431.