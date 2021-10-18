Уролог объяснил, почему мужчинам важнее носить кальсоны осенью, нежели зимой

Мужчинам лучше начинать носить кальсоны поздней осенью, это даже важнее, чем их наличие зимой. Причины этого назвал врач-уролог Фёдор Севрюков.

"Зимняя одежда может быть тёплой — сохранять тепло и не позволять холоду проникать вглубь. А вот в переходный период, когда одежда ещё не совсем тёплая и не полностью зимняя, подштанники более актуальны", — приводит его слова "Газета.ru".

Доктор заметил, что осенью риски спровоцировать различные заболевания, включая болезни половой системы, почек, верхних дыхательных путей и лёгких, повышаются. Кроме того, опасность возникает и при наличии автомобиля. Так, подогрев сидений позволяет ездить в комфорте, однако при выходе на улицу происходит резкая смена температуры, предупредил Севрюков. Для организма такие перепады вредны так же, как и летом, когда с жары мы входим в помещение с кондиционером.