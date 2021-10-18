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Уролог объяснил, почему мужчинам важнее носить кальсоны осенью, нежели зимой

Также стоит быть внимательнее автолюбителям в машинах с функцией подогрева сидений, ведь резкая смена температуры может спровоцировать болезни.

18 октября, 14:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Мужчинам лучше начинать носить кальсоны поздней осенью, это даже важнее, чем их наличие зимой. Причины этого назвал врач-уролог Фёдор Севрюков.

"Зимняя одежда может быть тёплой — сохранять тепло и не позволять холоду проникать вглубь. А вот в переходный период, когда одежда ещё не совсем тёплая и не полностью зимняя, подштанники более актуальны", — приводит его слова "Газета.ru".

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Доктор заметил, что осенью риски спровоцировать различные заболевания, включая болезни половой системы, почек, верхних дыхательных путей и лёгких, повышаются. Кроме того, опасность возникает и при наличии автомобиля. Так, подогрев сидений позволяет ездить в комфорте, однако при выходе на улицу происходит резкая смена температуры, предупредил Севрюков. Для организма такие перепады вредны так же, как и летом, когда с жары мы входим в помещение с кондиционером.

Ранее врач дал советы, которые помогут уберечься от простуды в осенний период. Медик отметил, что многие не могут быстро адаптироваться к погоде и понять, что температура уже достигает показателей, близких к нулю. Из-за этого зачастую на улице можно встретить легко одетых людей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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