Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что экс-футболист сборной России Юрий Жирков может зимой перейти в "Химки". Об этом сообщает Sport24.

В июне Жирков получил повреждение в стартовом для сборной России матче Евро-2020 против Бельгии (0:3). Сейчас он выступает за любительский клуб "Аминьево". На прошлой неделе футболист заявил, что он готов ещё поиграть в большом футболе как минимум год.

"Возможно ли приглашение Жиркова в "Химки"? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом. Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен", — заявил Терюшков.

С 2016 года Жирков играл за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле он покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.

Также он выступал за тамбовский "Спартак", ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо".