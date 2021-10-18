"Легенда чемпионата России": Экс-министр спорта Мособласти допустил переход Жиркова в "Химки"
Сейчас знаменитый игрок выступает за любительский клуб "Аминьево".
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Бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что экс-футболист сборной России Юрий Жирков может зимой перейти в "Химки". Об этом сообщает Sport24.
В июне Жирков получил повреждение в стартовом для сборной России матче Евро-2020 против Бельгии (0:3). Сейчас он выступает за любительский клуб "Аминьево". На прошлой неделе футболист заявил, что он готов ещё поиграть в большом футболе как минимум год.
"Возможно ли приглашение Жиркова в "Химки"? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом. Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен", — заявил Терюшков.
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С 2016 года Жирков играл за петербургский "Зенит", с которым выиграл три чемпионата России подряд. В июле он покинул команду, стороны не стали продлевать соглашение.
Также он выступал за тамбовский "Спартак", ЦСКА, лондонский "Челси", махачкалинский "Анжи" и московское "Динамо".
За сборную России Жирков играл с 2005 года. В 105 матчах в составе национальной команды он забил два гола.
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