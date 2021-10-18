В посёлке Сарс Пермской области 12-летний школьник пронёс ружьё в школу и устроил стрельбу. Один из детей рассказал, что ему пришлось пережить в эти страшные минуты, когда мальчик ворвался в класс с оружием. Трагедии не дала совершиться учительница, которая встала на защиту подопечных, пишет "Звезда" .

Мы забежали в класс. Я сначала был в шоковом состоянии, у меня закружилась голова, болели уши, в ушах звенело. Сначала я подумал, что кто-то петарды взрывает или ещё что-то случилось. Потом к нам в класс забегает мальчик, он направляет на нас ствол оружия

Стрелок потребовал, чтобы все дети встали в угол. Но учительница Светлана Тимофеевна переключила его внимание на себя и стала уговаривать, чтобы он не делал ничего непоправимого.

"Она начала его упрашивать, чтобы он нас не убивал. Говорила: "Не стреляй, пожалуйста". В итоге он просто бросил нас и убежал", — признался испугавшийся школьник.