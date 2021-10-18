"Упрашивала, чтобы не убивал": Школьник раскрыл, как учительница защитила класс, вымолив спасение у открывшего стрельбу под Пермью
Мальчик признался, что выстрелы прозвучали совсем рядом, в коридоре, а потом в класс ворвался школьник с ружьём.
Фото © Telegram / 112
В посёлке Сарс Пермской области 12-летний школьник пронёс ружьё в школу и устроил стрельбу. Один из детей рассказал, что ему пришлось пережить в эти страшные минуты, когда мальчик ворвался в класс с оружием. Трагедии не дала совершиться учительница, которая встала на защиту подопечных, пишет "Звезда".
Видео © Telegram / 112
Мы забежали в класс. Я сначала был в шоковом состоянии, у меня закружилась голова, болели уши, в ушах звенело. Сначала я подумал, что кто-то петарды взрывает или ещё что-то случилось. Потом к нам в класс забегает мальчик, он направляет на нас ствол оружия
Фото © SHOT
Стрелок потребовал, чтобы все дети встали в угол. Но учительница Светлана Тимофеевна переключила его внимание на себя и стала уговаривать, чтобы он не делал ничего непоправимого.
"Она начала его упрашивать, чтобы он нас не убивал. Говорила: "Не стреляй, пожалуйста". В итоге он просто бросил нас и убежал", — признался испугавшийся школьник.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Открывший стрельбу ученик якобы устал от издевательств одноклассницы, о чём даже сообщал матери, которая просила его потерпеть и говорила, что нельзя поднимать на девочек руку. Однако мальчик взял отцовскую "сайгу" и пришёл разобраться с обидчицей. Стрелять по одноклассникам он не собирался, но те ему не поверили, что оружие настоящее, потому мальчик решил всё доказать, выстрелив в стену и потолок.
Директор Галина Зайцева. Фото © VK / ПОДСЛУШАНО З-САРС Октябрьский Пермский край
Мальчика удалось обезвредить школьному директору Галине Зайцевой, которая уговорила его сложить оружие. В школьнике женщина не сомневалась: он всегда был тихим, спокойным и прилежным учеником. Во время инцидента никто не погиб, пострадал лишь один ребёнок, в которого попали осколки стекла. В силу возраста напавшему не грозит уголовная ответственность, но его могут поставить на учёт.
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